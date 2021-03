Football

Contrôle délicieux et frappe limpide : Rayan Cherki parachève la victoire de l'OL face à Sochaux

COUPE DE FRANCE - Rayan Cherki y va de son doublé et l'OL passe en huitièmes de finale. Le jeune milieu offensif lyonnais (17 ans) a inscrit le cinquième but de son équipe, lauréate 5-2 ce samedi à domicile face à Sochaux. Un but plein de technique et de sang froid que voici.

00:01:05, il y a 3 heures