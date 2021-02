Football

Coupe de France - 0-0 à la pause entre Caen et le PSG : le résumé de la première période

COUPE DE FRANCE - Pas de but entre le Stade Malherbe et le PSG, en première période, ce mercredi en 32es de finale. Voici le résumé d'un premier acte équilibré, au sein duquel Caen s'est montré légèrement plus dangereux qu'une équipe de Paris peu inspirée.

