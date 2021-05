Football

Coupe de France, 1/2 finale - Rumilly Vallières - AS Monaco : le but du 3-1 de Ben Yedder

COUPE DE FRANCE - Le break est fait pour l'AS Monaco ! Et c'est le capitaine monégasque Wissam Ben Yedder qui vient enterrer les espoirs des amateurs de Rumilly d'un subtil piqué pour le but du 3-1. Deux buts d'avance et Monaco à 40 minutes d'une finale. La jolie finition de l'international français en vidéo

00:01:00, il y a 4 minutes