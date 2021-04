Alors que les 8e de finale de la Coupe de France ont tenu toutes leurs promesses, place déjà aux quarts de finale de la doyenne des compétition avec de très beaux rendez-vous à suivre sur Eurosport. Pour vous abonner à Eurosport, toutes les informations sont à retrouver ici

Le tirage au sort a, une fois de plus, réservé de très belles affiches. Déjà au coude à coude en championnat pour une place en Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco se retrouvent pour un choc qui s'annonce déjà électrique. La rencontre entre le club de la Principauté et les Gones sera co-diffusée avec France Télévisions.

Autre belle affiche de ces quarts de finale, Paris recevra Angers au Parc des Princes, à quelques heures du duel entre l'OL et l'ASM. Mardi, les deux derniers représentants de National 2 tenteront l'exploit pour rejoindre le dernier carré. Vainqueurs du Puy, les Haut-Savoyards de Rumilly-Vallières recevront Toulouse, qui a disposé de Saumur au tour précédent, tandis que Canet Roussillon, tombeur de Marseille en 16e, accueillera Montpellier pour un derby occitan déjà très attendu.

Coupe de France L'OL affrontera Monaco en quart de finale, le PSG opposé à Angers 09/04/2021 À 19:11

Le programme complet des 1/4 de finale, à suivre sur Eurosport :

Mardi 20 avril 2021

18h45 : GFA Rumilly-Vallières - Toulouse FC (en exclusivité sur Eurosport 2 et l'appli Eurosport)

21h : Canet Roussillon FC - Montpellier HSC (en exclusivité sur Eurosport 2 et l'appli Eurosport)

Mercredi 21 avril 2021

18h45 : Paris Saint-Germain - Angers SCO (en exclusivité sur Eurosport 2 et l'appli Eurosport)

21h : Olympique Lyonnais - AS Monaco (sur Eurosport 2 et l'appli Eurosport)

Ces affiches seront à vivre en compagnie des experts d’Eurosport que l’on retrouvera au cours des émissions, Jour de Coupe (animé par Gaëlle Millon) et Soir de Coupe (présenté par Louis-Pierre Frileux), ainsi qu’au commentaire des matches : Thomas Morel, Alain Boghossian, François Clerc, Simon Dos Santos, Cédric Carrasso, Loïc Perrin, Benjamin Nivet ou encore Emmanuel Imorou.

Des boulettes, une lucarne et les tirs au but : le résumé du succès de l'OL en vidéo

Coupe de France Des boulettes, une lucarne et les tirs au but : le résumé du succès de l'OL en vidéo 08/04/2021 À 20:30