Dernier arrêt avant le Stade de France ! Ils ne sont plus que quatre à pouvoir rallier l'enceinte dyonisienne qui accueillera la finale de la Coupe de France le 19 mai prochain. Les 12 et 13 mai 2021, vivez les deux demi-finales de la doyenne des compétitions en intégralité. Pour vous abonner à Eurosport, toutes les informations sont à retrouver ici

Large vainqueur de Angers en quarts de finale et en quête d'une septième finale consécutive en Coupe de France, le PSG se rendra à la Mosson pour affronter Montpellier. Les Héraultais, qui retrouvent le dernier carré pour la première fois depuis 1997, ont remporté le derby occitan face à Canet-Roussillon.

Sensation de cette Coupe de France, le GFA Rumilly-Vallières sera en quête d'un nouvel exploit en Haute-Savoie. Tombeur du Toulouse Football Club, le pensionnaire de National 2 accueille l'AS Monaco à Annecy et jouera, une nouvelle fois, crânement sa chance pour rejoindre le Stade de France. De leur côté, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder, encore en course pour le titre en Ligue 1, ont disposé de Lyon et ne devront se méfier du piège savoyard. La rencontre sera co-diffusée par France Télévisions.

Ligue 1 Grâce à Ben Yedder, Monaco tient le rythme IL Y A 20 HEURES

Mercredi 12 mai 2021

21h : Montpellier HSC - Paris Saint-Germain (en exclusivité sur Eurosport 2 et l'appli Eurosport)

Jeudi 13 mai 2021

21h15 : GFA Rumilly-Vallières - AS Monaco (à suivre sur Eurosport 2, l'appli Eurosport et France Télévisions)

Ces affiches seront à vivre en compagnie des experts d’Eurosport dans Soir de Coupe présenté Gaëlle Million, ainsi qu’au commentaire des deux rencontres : Thomas Bihel, Alain Boghossian et Benjamin Nivet.

"Un vrai conte de fées" : Rumilly Vallières ne réalise pas sa qualif pour les demi-finales

Ligue des champions Soulagement au PSG : nouvelles rassurantes pour Mbappé et Marquinhos avant City IL Y A 20 HEURES