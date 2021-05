Après une édition à rebondissements marquée par des matches à suspense et agrémentés de belle surprises, c'est l'heure de la finale de la Coupe de France. Le mercredi 19 mai prochain (coup d'envoi 21h15), vivez la finale de la doyenne des compétitions entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. La rencontre sera à regarder en direct vidéo sur Eurosport 2, l'application Eurosport et sera également retransmise par France Télévisions.

Vainqueurs au bout du suspense de Montpellier à la Mosson, après la séance de tirs aux buts, Paris aborde la première de ses deux "finales de la semaine". Si les hommes de Mauricio Pochettino sont toujours en course pour le titre de champion de France, ils seront plus que jamais motivés pour aller chercher une sixième victoire en sept ans dans la compétition.

Mais le PSG aura fort à faire au Stade de France, qui, accueillera une nouvelle fois la finale à huis clos. Les Parisiens seront opposés à l'AS Monaco de Niko Kovac, qui réalise une excellente saison. Et qui est également en course pour remporter le titre en Ligue 1. Tombeurs des surprenants Haut-Savoyards de Rumilly-Vallières en demi-finale (1-5), les coéquipiers de Wissam Ben Yedder ont plus d'un argument pour faire tomber Paris ce mercredi.

La finale sera à vivre en compagnie des experts d’Eurosport dans Soir de Coupe présenté Gaëlle Million, ainsi qu’au commentaire des deux rencontres : Thomas Bihel, Alain Boghossian et Benjamin Nivet.

