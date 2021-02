Football

Coupe de France : But d'Arnaud Kalimuendo (Lens), face à Nantes

COUPE DE FRANCE - Peu avant l'heure de jeu, Arnaud Kalimuendo a inscrit le quatrième but lensois, ce mercredi, sur la pelouse de Nantes lors des 32es de finale. Servi par Corentin Jean, l'attaquant prêté par le PSG, a porté le score à 1-4, en faveur donc des Sang et Or.

00:00:35, 280 vues, il y a 39 minutes