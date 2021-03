Football

Coupe de France : Comment le Red Star a inversé la vapeur en fin de match face à Lens (3-2)

COUPE DE FRANCE - Mené sur sa pelouse de Bauer samedi en seizièmes de finale, le Red Star a inscrit deux buts en fin de rencontre (83e et 90e), pour renverser le RC Lens. Deux buts de Diego Michel et Alan Dzabana, que voici et qui permettent au club francilien de s'imposer 3-2.

00:02:13, il y a 2 heures