On connaît les affiches des demi-finales de la Coupe de France. La sensation Rumilly-Vallières, club de N2, recevra l'AS Monaco tandis que Montpellier accueillera le PSG selon le tirage au sort effectué dimanche soir. Les demi-finales sont prévues le 12 mai, selon la Fédération, qui avait initialement évoqué la programmation d'une rencontre le 11 mai, ce qui semblait incompatible avec la 36e journée de Ligue 1, où Monaco comme Paris ont une rencontre à disputer le dimanche 9 mai. La finale est prévue le 19 mai au Stade de France.

Après son exploit face à Toulouse, le GFA Rumilly-Vallières a ainsi hérité de l'équipe en forme de la L1. Monaco a signé à Angers (0-1) sa 7e victoire consécutive toutes compétitions confondues pour rester en course pour le titre. Le club de N2, quatrième représentant de 4e division à atteindre les demi-finales depuis vingt ans, pourrait jouer cette rencontre face aux Monégasque à Annecy selon L'Equipe.

Coupe de France Garcia peste : "Malheureusement, avec cette arbitre, ce n'est pas la première fois…" 21/04/2021 À 22:37

De son côté, Montpellier affrontera le tenant du titre à La Mosson. Le PSG a imposé sa loi aux Héraultais en championnat cette saison avec des succès à l'aller (1-3) comme au retour (4-0). Le club de la capitale, 13 fois vainqueur de l'épreuve, a préservé son but inviolé depuis le début de la compétition. Encore en course pour décrocher le titre en Ligue 1 et qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, il reste en mesure de signer un triplé cette saison.

L'exploit avec la manière : comment Rumilly a tordu le cou de Toulouse

Coupe de France Cartons rouges, poteaux et penalty : le résumé de la qualification monégasque 21/04/2021 À 21:48