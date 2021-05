"Les joueurs du groupe professionnel et un staff élargi de l'AS Monaco sont entrés dans une bulle de performance et durant cette période, le groupe professionnel sera logé dans un lieu réservé pour l'occasion", a indiqué l'AS Monaco dans un communiqué ce mercredi. C'est un hôtel sur la commune d'Eze, limitrophe de celle de La Turbie où se situe le centre d'entraînement du club, où l'équipe de Niko Kovac continuera de s'entraîner au quotidien.

"Cette bulle de performance doit permettre aux joueurs de récupérer le mieux possible durant la période de dix jours qui vient, durant laquelle on pourrait disputer quatre matches (en comptant une éventuelle finale de Coupe, NDLR)", a souligné Niko Kovac mercredi en conférence de presse. "Ces matches à venir sont très importants pour le club, a poursuivi Niko Kovac. Il est donc important d'être tous ensemble et de protéger au maximum tout le groupe. C'est l'objectif principal afin de réduire la transmission du Covid."

Il faut se protéger pour bien terminer la saison

Ces dernières semaines, Monaco a vu six joueurs de son effectif (Gelson Martins, Golovin, Matazo, Diatta, Matsima et Millot) touchés par le Covid. "C'est une décision collective, a souligné le défenseur brésilien Caio Henrique mercredi. C'est la meilleure solution. Il faut prendre le minimum de risque de contamination au Covid. Moi, je l'ai déjà eu. Mais d'autres, non. Il faut se protéger pour bien terminer la saison". Quant au fait d'être tenus éloignés des familles durant dix jours, le Brésilien compare cela à "un déplacement en sélection". "On est habitués à ça, a-t-il dit. Ce sont des matches décisifs. Il n'y a pas de problème. C'est la meilleure solution."

Après sa demi-finale de Coupe jeudi soir, Monaco recevra Rennes dimanche soir (37e journée de Ligue 1), avant de disputer, en cas de qualification, la finale de la Coupe de France mercredi 19 mai au Stade de France, puis de se déplacer à Lens, dimanche 23 mai pour la dernière journée de Championnat. Les Monégasques, troisièmes de L1, sont à la lutte avec le Paris SG (2e) et Lyon (4e) pour aller en Ligue des champions.

