Un peu plus tard mardi, l'AC Ajaccio et Valenciennes n'ont pas tremblé à Châteauroux et contre Chambly (2-0). Les Corses et les Nordistes se déplaceront respectivement à Lyon et Reims au tour suivant. De leur côté, Amiens et Rodez ont décroché leur billet pour les 32es à l'issue de la séance des tirs au but à Dunkerque et Pau. Si les Aminénois recevront Metz le mois prochain, les hommes de Laurent Peyrelade iront à Brest.