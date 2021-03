Football

Coupe de France - Le résumé de l'exploit de Canet face à l'OM (2-1)

COUPE DE FRANCE – Ils l’ont fait ! Ce dimanche, à Perpignan, les amateurs de Canet (N2) ont offert une prestation magnifique de finesse technique et de courage pour éliminer une équipe marseillaise franchement déprimante et limitée (2-1). C’est un nouveau coup de tonnerre dans la saison de l’OM. Le Canet verra donc les 8es de finale et c’est franchement mérité. Le résumé du match en vidéo.

00:03:02, il y a une heure