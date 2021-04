Football

Coupe de France : Le résumé de la qualification de l'AS Monaco, sur la pelouse de l'OL (0-2)

COUPE DE FRANCE - Monaco s'est imposé à Lyon (0-2), mercredi, lors du dernier quart de finale de la compétition. Les Monégasques ont remporté un match tendu, dès son entame, et que les Rhodaniens ont longtemps dominé, comme en attestent deux poteaux et une barre lors du premier acte. Ben Yedder (sur penalty) et Volland ont marqué pour l'ASM. Garcia et Diomandé ont pris un rouge, côté OL.

