Coupe de France - Le résumé de Lorient - Paris FC

COUPE DE FRANCE - Les Merlus ont du caractère. Bousculés et surpris dès le premier quart d'heure par l'ouverture du score de Moustapha Name, les Lorientais ont retrouvé des couleurs dans les vingt dernières minutes pour renverser la vapeur (2-1) et se qualifier pour les 16es de finale, ce mardi.

