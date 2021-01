Football

Coupe de France : Le résumé vidéo de la 1re période d'Auxerre - Troyes

COUPE DE FRANCE - Auxerre et Troyes ont regagné les vestiaires sur un score nul et vierge mardi, lors du 8e tour de la Coupe de France. Il y a pourtant eu des occasions dans les 45 premières minutes. Mais la barre transversale et la qualité des défenses ont empêché les buts.

