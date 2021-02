"C’est la même chose pour Arkadiusz Milik. Il se dit disponible pour le match contre Bordeaux. Je préfère me passer d’Alvaro et Milik pour les deux matchs qui viennent et qu’ils soient présents à partir de la semaine prochaine. Je préfère avoir des garçons qui soient prêts et en pleine possession de leurs moyens. La même chose pour Jordan Amavi", a ajouté Larget, qui préfère donc ne prendre aucun risque concernant ses joueurs blessés.