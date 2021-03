Il n'aura pas été le plus fautif du soir. Malgré la débâcle marseillaise dimanche contre les amateurs de Canet-en-Roussillon (2-1), la nouvel attaquant olympien Arkadiusz Milik a été l'auteur de l'égalisation marseillaise , d'un but de renard. Pourtant, le Polonais ne s'est pas caché derrière son but et a assumé les responsabilités de la défaite, s'en excusant auprès des supporters marseillais.