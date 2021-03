Les fans du numéro 10 brésilien devront patienter encore un petit peu. Neymar, sorti sur blessure lors du 32e finale de Coupe de France face à Caen le 10 février dernier , n'a pas refoulé une pelouse depuis. Touché à un adducteur, l'ancien barcelonais n'a pas refoulé une pelouse depuis. Et son retour, pressenti pour le huitième de finale de Coupe de France contre Lille, n'aura pas lieu.

Kean et Herrera de retour

Mardi, à la veille du choc entre les deux équipes, le Paris Saint-Germain a annoncé dans un communiqué médical que la star brésilienne ne pourrait pas fouler la pelouse du Parc des princes mercredi (17h45). "Neymar Jr a repris avec le groupe et continue son travail individuel", a affirmé le club parisien. L'attaquant pourrait donc faire son retour pour le déplacement à Lyon dimanche en Ligue 1.

Pablo Sarabia (gêne à la hanche droite) et Juan Bernat (rééducation) sont également indisponibles pour la réception de Lille au Parc. A l'inverse, Ander Herrera et Moise Kean sont eux disponibles pour ce huitième de finale. L'attaquant italien, qui a contracté le coronavirus il y a une dizaine de jours, est guéri et a repris l'entraînement. Il pourrait même obtenir un peu de temps de jeu face aux Dogues.

