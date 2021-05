Mauricio Pochettino, privé de Neymar suspendu, a rappelé le buteur Mauro Icardi dans le onze du PSG pour affronter Monaco en finale de la Coupe de France, mercredi (21h15), à Saint-Denis, à huis clos. Le "Goleador" argentin a été remplaçant lors de deux des trois derniers matches des Parisiens. Il apparaît aux côtés de Kylian Mbappé et Angel Di Maria en attaque, dans les compositions fournies par la Fédération (FFF). Malades (gastro) pour la réception de Reims (4-0) dimanche en Championnat, Idrissa Gueye et Abdou Diallo effectuent leur retour, comme titulaires.

Comme attendu, les cadres Neymar et Presnel Kimpembe n'apparaissent pas sur la feuille de match, malgré la tentative du club auprès du CNOSF de lever temporairement leur suspension. Leurs absences s'ajoutent à celle de Marco Verratti, touché à un genou. Derrière à un point du leader Lille avant la dernière journée de Ligue 1, le PSG mise beaucoup sur la Coupe pour équilibrer le bilan d'une saison qu'il pourrait terminer sans titre majeur.

Côté monégasque, l'entraîneur Niko Kovac a choisi de renouveler sa confiance au gardien Radoslaw Majecki, habituelle doublure qui passe N.1 pour la Coupe. Le jeune Polonais de 21 ans n'a encaissé qu'un seul but en cinq rencontres disputées. L'attaque est menée par le duo composé du Français Wissam Ben Yedder et de l'Allemand Kevin Volland, deux joueurs qui viennent d'être convoqués par leur pays pour jouer l'Euro cet été. L'ASM vise la 6e Coupe de France de son histoire, et la première depuis 1991.

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kehrer, Diallo - Paredes, Danilo, Gueye - Di Maria, Icardi, Mbappé

Monaco : Majecki - Sidibé, Maripan, Disasi - Aguilar, Tchouaméni, Fofana, Caio Henrique - Volland, Ben Yedder, Golovine.

(Avec AFP)

