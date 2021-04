L'épopée se poursuit pour le Petit Poucet de Haute-Savoie. Trois ans seulement après la création du club, le GFA74 Rumilly Vallières, pensionnaire de National 2, a créé l'exploit face au Toulouse Football Club (Ligue 2), ce mardi, en quarts de finale de la Coupe de France, en s'imposant 2-0 au Parc des Sports d'Annecy. Grâce à Mathieu Guillaud, buteur de la tête sur coup franc (19e, 1-0), et à un but contre son camp d'Anthony Rouault (83e, 2-0), Rumilly Vallières devient le premier club de quatrième division, depuis 2010, à se qualifier pour le dernier carré de la compétition.

Une sortie hasardeuse et Guillaud qui en profite : Rumilly Vallières a surpris Toulouse

Le réalisme clinique de Rumilly Vallières

Face à une équipe se battant pour monter en Ligue 1, la marche était très haute pour le Petit Poucet des Alpes. Mais la magie de la Coupe de France a une nouvelle fois opéré. Après avoir éliminé Annecy (National) en seizièmes de finale, Rumilly Vallières s'est encore surpassé. Malgré un seul tir en première période, le GFA74 a fait preuve d'un réalisme clinique, en ouvrant le score dès la 19e minute. Sur un coup franc venant de la gauche, Mathieu Guillaud s'est défait de son marquage au second poteau et a profité de la sortie plus qu'hasardeuse du gardien toulousain Pettersson pour croiser sa tête dans le but du Téfécé.

Les joueurs de Patrice Garlande ont alors tenté de revenir à la marque en s'adjugeant la possession (62%). Mais les trop nombreuses imprécisions et la fatigue de ce groupe des Violets remanié, en raison de huit cas de Covid-19, n'ont pas permis aux Toulousains de se montrer réellement dangereux. A tel point que la seconde mi-temps a quasiment été à sens unique pour Rumilly Vallières en termes d'occasions.

Tous deux auteurs d'un gros match, Armel Liongo Aduma et Ashley Moke ont multiplié les percées dans le camp adverse. Et c'est sur un nouveau coup de pied arrêté que les joueurs de National 2 ont validé leur ticket pour les demies. Frappé sur la gauche du terrain à environ 30 mètres du but toulousain, le ballon est une nouvelle fois expédié au second poteau vers Guillaud. Et après avoir inscrit son premier but de la saison, le milieu de terrain du GFA 74 a cette fois-ci remis la balle devant la ligne de Pettersson, en direction du malheureux Anthony Rouault qui n'a pu éviter un csc (83e, 2-0).

Cette fois Toulouse était sous l'eau : le deuxième but de Rumilly-Vallières en vidéo

Toulouse va pouvoir se tourner vers la montée en Ligue 1

Actuel deuxième de Ligue 2, Toulouse va désormais se consacrer pleinement à la lutte pour retrouver une place en Ligue 1. Wesley Saïd a pu jouer ses premières minutes depuis sa lourde blessure au genou l'été dernier. Même si l'attaquant a confié avoir eu du mal à tenir le rythme de la rencontre, il sera un élément clef de la fin de saison toulousaine.

Grâce à leur exploit, les hommes de Fatsah Amghar sont les premiers qualifiés pour le dernier carré de la compétition. Seuls quatre clubs de quatrième division se sont hissés à ce stade dans l'histoire de la Coupe de France. Un succès historique donc pour ce jeune club qui rêve d'un parcours semblable à celui des Herbiers en 2018 ou de Quevilly en 2012, tous deux finalistes au Stade de France.

