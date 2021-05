L'un avait jugé l'autre irrespectueux . L'autre n'avait pas manqué de le chambrer. Mais désormais, la hache de guerre semble bel et bien enterrée. Sur les réseaux sociaux, Andy Delort a diffusé une photo prise après la demi-finale de Coupe de France remportée aux tirs au but par le Paris Saint-Germain à Montpellier. On l'y voit tout sourire, aux côtés de Neymar après un échange de maillots.