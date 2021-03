Football

Coupe de France - Seizièmes de finale - Bédia, encore lui : Sochaux maintient l'OL sous pression

COUPE DE FRANCE - Bryan Soumaré et Chris Bédia ont pris de vitesse la défense de l'OL, ce dernier inscrivant son deuxième but du soir, samedi au Groupama Stadium. Voici la deuxième réalisation de l'attaquant sochalien, qui permet aux siens de n'être plus menés que 3-2, peu avant l'heure de jeu, dans ce match des seizièmes de finale.

00:01:10, il y a 2 heures