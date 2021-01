Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce direct en notre comagnie. A tout de suite sur Eurosport.fr !

Les matches auront lieu les 9 et 10 février prochains.

Les matches auront lieu les 19 et 20 janvier prochains.

Les matches seront disputés les 30 et 31 janvier 2021.

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France féminine va être effectué par Cléopatre Darleux, gardienne de but internationale de l'équipe de France de handball.

8e et 32e de la Coupe de France masculine (L1/L2) et 16e de la Coupe de France féminine (D1)

Les tirages du 8e tour avec les clubs de Ligue 2, des 32es de finale avec les clubs de L1 et L2, ainsi que d16es de finale avec les équipes de D1 Arkema ont lieu ce jeudi, à partir de 17h00.