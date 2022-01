Pour profiter des derniers matches sans jauge

C'est la dernière occasion de voir de vraies ambiances dans les stades français avant au moins trois semaines. A vingt-quatre heures de la mise en place d'une jauge de 5 000 spectateurs en extérieur, ces seizièmes de finale seront pour certains une ultime chance de profiter de l'atmosphère de stades remplis. Les rencontres Montpellier-Strasbourg, Nancy-Rennes, et Vitré-Nantes (qui se jouera à la Beaujoire) sont concernées, tandis que le SC Bastia a annoncé attendre pas moins de 10 000 spectateurs au Stade Armand-Cesari pour son seizième de finale face à Clermont. Le match entre Chauvigny et Marseille, qui aura lieu à Limoges, se jouera avec une jauge de 8 000 personnes.

Pour voir si Marseille a bien vaincu sa malédiction contre les petits clubs

Carquefou, Quevilly, Grenoble, Andrézieux, Canet-en-Roussillon, la liste des "petits" tombeurs de l'OM en Coupe de France au XXIe siècle est fournie. Une malédiction qui pourrait bien avoir été brisée au dernier tour lors de la victoire contre l'ES Cannet-Rocheville, équipe de National 3, avec notamment un triplé Arkadiusz Milik. Suffisant pour conjurer le sort avant d'affronter l'US Chauvigny en 16e de finale dimanche soir (21h) ? On vous explique tout ici, avec des témoignages de supporters ayant vécu ces multiples désillusions.

L'OM a tremblé mais le triplé de Milik a calmé Cannet-Rocheville : le résumé vidéo

Pour plus de magnifiques séances de tirs aux buts

Des séances à 32 tentatives comme lors de Dinan-Brest (12-13) au tour précédent, on en redemande ! Conséquence directe de la suppression de la prolongation pour cette édition de la Coupe de France, la multiplication de séances de tirs au but ajoute du spectacle, et sert les clubs amateurs, qui souvent se voyaient rattrapés par leur faiblesse physique dans les 30 minutes supplémentaires. Les exploits sont plus réalisables aujourd'hui, et ce n'est pas pour déplaire aux petits poucets de cette édition. On vous en parle ici.

12-13, gardiens qui ratent : la fin de la folle séance de tirs au but entre Dinan et Brest

Pour voir un peu plus les titis parisiens

C'était une des satisfactions du tour précédent pour le PSG. Les performances de Xavi Simons, Michut et Gharbi avaient été particulièrement soulignées par les observateurs . Opposée à un adversaire toujours largement à sa portée, à savoir Vannes (N2), la formation parisienne doit s'imposer en toute logique. L'occasion pour Mauricio Pochettino de donner encore du temps de jeu aux titis parisiens, et leur offrir la chance de briller à nouveau sous le maillot de leur club formateur.

Une première titularisation convaincante avec le PSG : le best of de Xavi Simons en 3 minutes

Pour suivre le parcours d'un nouveau Petit poucet

Il y aura au moins un club de National 2 (ou plus bas) au rendez-vous des huitièmes de finale. Même si les Petits poucets "officiels" de cette édition se sont tous fait sortir en 32es de finale, c'est l'occasion de suivre le début d'une potentielle épopée pour plusieurs clubs amateurs. Ils sont au total 11 clubs amateurs à ce stade de la compétition. Le duel entre Versailles (N2) et La Roche Vendée (N3) donne la certitude de retrouver au moins un club amateur au tour suivant, ce qui fait l'essence de la Coupe de France.

Pour l’improbable Brest-Bordeaux

se prépare à jouer" la rencontre ce dimanche (13h45), alors que Bordeaux devrait se présenter avec une équipe majoritairement composée de joueurs de l'équipe réserve. Après son carton au tour précédent face aux Jumeaux M'zouasia (10-0), Bordeaux ne devrait pas connaître pareil succès lors de son seizième de finale face à Brest. Amputés de nombreux joueurs touchés par le Covid, 21 selon le président Gérard Lopez, les Girondins ont demandé le report de la rencontre . Sans succès face à la FFF, qui a même modifié le règlement pour éviter les reports. Brest de son côté "" la rencontre ce dimanche (13h45), alors que Bordeaux devrait se présenter avec une équipe majoritairement composée de joueurs de l'équipe réserve.

10-0, quadruplé de Niang : le résumé de la démonstation de Bordeaux face à Jumeaux

Pour avoir un point commun avec les Niçois

Comme vous, les Niçois seront devant leur télé pendant ce week-end de Coupe de France, heureux qualifiés pour les huitièmes de finale sans jouer. Supposés affronter le Paris FC ou l'OL, les Aiglons profitent de la décision de la FFF d'éliminer les deux clubs pour profiter d'un week-end de repos, en attendant leur futur adversaire, qui sera décidé lors du tirage le mardi 4 janvier à 20h30. A suivre sur Eurosport 2, évidemment.

"Personne de chez vous ne peut venir ?" : Quand Galtier étire un Choletais perclu de crampes

Pour savoir si Lille prendra sa revanche sur Lens

Le derby est déjà bien lancé. Dernier match de ces 16es mardi soir, et plus grosse affiche à ce niveau de la compétition, la rencontre Lens-Lille possède déjà le grain d'une opposition savoureuse. Défaits 1-0 en Ligue 1 cette saison, les Dogues vont mieux depuis plusieurs semaines, et auront à coeur de prendre leur revanche. Hors terrain, le duel est aussi lancé puisque Lille a refusé la demande de report proposée par les Lensois, qui souhaitaient pouvoir profiter d'un match sans jauge de 5 000 spectateurs. En tribunes, le match devrait cette fois mieux se dérouler qu'en septembre dernier

Face au Stade Poitevin, Lens a dû s'employer : le résumé en vidéo

Pour voir le premier match de l'AS Monaco post-Kovac

Même sans communication officielle du club pour l'instant, l'ère Kovac semble bien avoir atteint son terme cette saison. A quelques jours de son seizième de finale face à Quevilly-Rouen, le timing n'est pas excellent, mais il donnera aux supporters l'occasion de voir tout de suite comment l'équipe réagit à cette décision. Dans l'attente de son prochain entraîneur sur le banc, probablement le Belge Philippe Clement , l'AS Monaco a les moyens de réussir son début d'année 2022 face à une équipe de Ligue 2. Les partenaires de Wissam Ben Yedder sont certainement à un tournant de leur saison.

