Coupe de France - Un solo de Colin Dagba et Neymar a fini le boulot avec de la réussite, face au SCO

COUPE DE FRANCE - Et de deux pour Paris. Vincent Manceau a inscrit, contre-son-camp, le but du 2-0 du PSG face à Angers, ce mercredi en quarts de finale, lors de la première période. A l'origine de ce but, Colin Dagba, qui a fait la différence sur son côté droit, dans un Parc des Princes à huis clos. Neymar (à qui le but a été un temps attribué) était quant à lui au contact du joueur angevin.

00:00:58, il y a une heure