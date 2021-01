Le 17 décembre dernier, la Fédération Française de Football avait tenu à rassurer tous les clubs en présentant son nouveau tableau pour la Coupe de France. Cette année, les clubs professionnels et amateurs seront séparés en deux voies et ce, jusqu’aux seizièmes de finale.

8e et 32e de la Coupe de France masculine (L1/L2) et 16e de la Coupe de France féminine (D1)

A partir des seizièmes de finale, les quinze clubs professionnels qualifiés (L1 et L2) retrouveront alors les dix-sept heureux élus de la "voie des autres clubs", qui réunit les clubs amateurs et semi-professionnels. Pour ces derniers, le parcours de qualification sera le même que pour les professionnels jusqu’aux 16es et reprendra à partir du 5e tour.

Ce jeudi, les tirages du 8e tour avec les clubs de Ligue 2, des 32e de finale avec les clubs de L1 et L2, ainsi que les seizièmes de finale avec les équipes de D1 Arkema sont au programme. Ils seront à suivre en direct et en intégralité ce jeudi 7 janvier, dès 17h, sur Eurosport 2, avec Louis-Pierre Frileux, Thomas Bihel et Cléopatre Darleux, gardienne du Brest Handball et récente vice-championne d’Europe de handball.