Football

Des lucarnes, des frappes enroulées et un ciseau : le Top 5 buts de la Coupe 2021

COUPE DE FRANCE - Vous aimez les beaux buts ? Les belles actions qui mettent le feu dans les surfaces ? Alors laissez-vous emporter par ce Top 5 buts de la Coupe 2021 où les lucarnes ont été nettoyées comme jamais par les frappes de Gaëtan Laborde et de Jérémy Posteraro et où les gardiens n'ont rien pu faire face à la précision de Kylian Mbappé, Pape Sarr et Steve Mounié.

00:01:30, il y a 8 heures