Les députés Régis Juanico et Gérard Leseul ont écrit à la ministre des Sports Roxana Maracineanu pour favoriser l'obtention de dérogations pour les clubs amateurs, privés d'entraînement après 18H00 à cause du couvre-feu, à une semaine du retour de la Coupe de France.

" Nous vous demandons d'accorder des dérogations aux clubs amateurs pour qu'ils puissent s'entraîner sur des plages horaires élargies (en soirée notamment) et organiser des matchs amicaux ", ont lancé les deux élus, membres du groupe socialistes et apparentés.

C'est le premier club à déclarer forfait. MM. Juanico et Leseul, députés de la Loire et de Seine-Maritime, ont également demandé "d'accorder quelques jours de préparation supplémentaires" afin de diminuer le risque de blessures. La Fédération française (FFF) a modifié en décembre le format de la Coupe de France, en la scindant en deux "voies", celle de clubs de Ligue 1 et Ligue 2, et celle des amateurs.