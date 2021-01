Ils ne comptent pas passer à côté de leur rêve. Quoiqu'il en coûte. Les clubs amateurs engagés en Coupe de France tentent en effet de se préparer au mieux en vue du 6e tour, prévu ce week-end. Ce, alors qu'ils n'ont plus disputé de match depuis le mois d'octobre. Et qu'ils doivent, eux aussi, respecter le couvre-feu actuellement en vigueur sur tout le territoire, entre 18h et 6h.