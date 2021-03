Football

Konaté a tenté "une Landreau" mais Ambrose n'a pas bronché : Metz fait le break à Valenciennes

COUPE DE FRANCE - Deuxième penalty pour le FC Metz, et deuxième but. Les Grenats mènent 0-2 à Valenciennes, ce samedi en seizièmes de finale, après le but de Thierry Ambrose, qui a trompé Hillel Konaté. Celui-ci avait tenté de le déstabiliser en ne se plaçant pas au milieu de son but.

00:02:29, il y a une heure