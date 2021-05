Football

Kylian Mbappé puissance 6, l’instinct de Mauro Icardi : les buts du PSG en Coupe jusqu’à la finale

COUPE DE FRANCE - Kylian Mbappé en a marqué six. Mauro Icardi quatre. Et certains sont superbes. Voici les quatorze buts inscrits par le Paris Saint-Germain, dans son parcours en Coupe cette saison, sur la route de la finale du mercredi 19 mai face à l'AS Monaco (sans compter les tirs au but).

00:02:41, il y a une heure