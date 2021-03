Les 16e de finale de la Coupe de France ont tenu toutes leurs promesses. Et les 8e de finale s'annoncent tout aussi excitants avec de beaux rendez-vous au programme.

Effectué en direct sur Eurosport après la rencontre entre Nice et Monaco le lundi 8 mars, le tirage au sort a, une fois de plus, réservé de belles affiches. Sommet de ces 8e de finale, la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le LOSC, actuellement aux deux premières places de Ligue 1, ouvrira le bal dès le 17 mars prochain. L'autre affiche entre clubs de l'élite verra le FC Metz se déplacer sur la pelouse de l'AS Monaco.

Deux semaines plus tard, les autres 8e de finale se tiendront avec de belles affiches. Sedan retrouvera un parfum de Ligue 1 au stade Louis-Dugauguez avec la réception d'Angers. Vainqueur du derby haut-savoyard face à Annecy, le GFA Rumilly-Vallières (N2) recevra Le Puy (N2), tombeur de Lorient. Vainqueurs de Romorantin, les Voltigeurs de Châteaubriant recevront Toulouse, en course pour retrouver l'élite, tandis que le Petit Poucet Saumur (N3) accueillera Toulouse.

Sensation des 16e de finale, Canet (N2) voudra continuer son parcours historique. Les Catalans recevront l'US Boulogne (N1). Enfin, la dernière affiche verra le Red Star (N1) affronter l'Olympique Lyonnais dans le mythique stade Bauer.

Le programme complet des 8e de finale, à suivre sur Eurosport :

Mercredi 17 mars 2021

17h45 : Paris Saint-Germain - Lille OSC

Mardi 6 avril 2021

18h45 : AS Monaco - FC Metz (en exclusivité sur Eurosport 2 et l'appli Eurosport)

Mercredi 7 avril 2021

14h15 : DUPLEX avec : CS Sedan-Ardennes - Angers SCO et GFA Rumilly-Vallières - Le Puy Foot 43 (les deux matches à suivre en intégralité sur l’application Eurosport et Eurosport 360)

avec : CS Sedan-Ardennes - Angers SCO et GFA Rumilly-Vallières - Le Puy Foot 43 (les deux matches à suivre en intégralité sur l’application Eurosport et Eurosport 360) 16h30 : TRIPLEX avec : Canet RFC - US Boulogne CO, Voltigeurs de Châteaubriant - Montpellier HSC et Olympique Saumur - Toulouse FC (les trois matches à suivre en intégralité sur l’application Eurosport et Eurosport 360)

Jeudi 8 avril 2021

19h : Red Star FC - Olympique Lyonnais (en exclusivité sur Eurosport 2 et l'appli Eurosport)

Ces affiches seront à vivre en compagnie des experts d’Eurosport que l’on retrouvera au cours des émissions, Jour de Coupe (animé par Gaëlle Millon) et Soir de Coupe (présenté par Louis-Pierre Frileux), ainsi qu’au commentaire des matches : Alain Boghossian, François Clerc, Cédric Carrasso, Lionel Charbonnier, Yves Deroff, Cécile Locatelli ou encore Réginald Becque.

