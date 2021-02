Et si l'arrivée de dernière minute d'Olivier Ntcham n'était qu'un prétexte pour André Villas-Boas ? Nul ne le sait, mais les dernières déclarations du néo-Marseillais sèment le doute. Il y a une semaine, le tacticien portugais a annoncé en conférence de presse qu'il avait présenté sa démission auprès de la direction du club olympien. La raison ? L'arrivée d'Olivier Ntcham dans la cité phocéenne. " Le mercato a fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur. Une décision qui n'a pas été prise par moi. Je n'ai rien à voir avec. Je l'ai apprise le matin par la presse quand je me suis réveillé. En fait, c'est précisément un joueur pour qui j'ai dit non. Il n'était pas dans notre liste ", avait expliqué AVB mardi dernier pour justifier son départ.

Interrogé sur le sujet, Olivier Ntcham ne donne pas la même version des faits qu'André Villas-Boas. "On m’a rapporté ces paroles, ça m’a beaucoup surpris parce que quand j’ai fini l’Euro avec les Espoirs (en juin 2019, Villas-Boas venait d'être nommé, ndlr), l’OM me voulait, Andoni Zubizarreta avait contacté mon entourage" a d'abord affirmé le milieu de terrain. Avant d'assurer que le Portugais était parfaitement au courant de son arrivée dans les dernières heures du mercato hivernal : "Donc quand moi j’entends ça ensuite, ça me fait drôle. André Villas-Boas me connaissait bien, il était au courant."