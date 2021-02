Ludovic Blas et Nicolas Pallois remplacés dès la pause : il y a des signes qui ne trompent pas sur la forme d’une équipe. A la Beaujoire, les Canaris ont vécu un premier acte très compliqué en milieu d’après-midi. À l’image de Pallois, donc, de retour d’une suspension de deux matches, les locaux se sont complètement effondrés après avoir pourtant ouvert le score grâce à Kader Bamba, venu conclure une action collective de grande classe (1-0, 24e).

Mais la joie aura été de courte de durée. De trois minutes, exactement. Le temps qu’il aura fallu aux Sang et Or pour trouver Corentin Jean à bout portant (1-1, 27e). Puis tout a de nouveau basculé en trois minutes, avec d’abord une jolie frappe de Cheick Doucouré (1-2, 36e) puis un nouveau but de Jean, qui a littéralement déposé Pallois sur son appel (1-3, 39e). Le FCN a beau être revenu avec de meilleures intentions des vestiaires, Arnaud Kalimuendo a encore alourdi la marque juste avant l’heure de jeu (1-4, 58e).