La Coupe de France a repris dans un format inhabituel. Ce mardi, le Paris FC est le premier club à se qualifier pour ses 32es de finale via la voie des clubs professionnels. Un but de Fabrice Martin a suffi aux Parisiens pour prendre le meilleur sur les Havrais (0-1) au stade Océane. Les hommes de René Girard retrouveront Lorient au prochain tour le 9, le 10 ou le 11 février prochain.

Rappelons que la réunification entre la voie des clubs professionnels (L1 et L2) et celle des amateurs aura bel et bien lieu les 6 et 7 mars au stade des 16es de finale, comme l'avait imaginé la FFF en décembre au moment d'annoncer ce format inédit.