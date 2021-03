Football

Ruben Aguilar (ASM), buteur face à Nice, avait pourtant "comme consigne de ne pas trop monter..."

COUPE DE FRANCE - C'est un latéral plutôt offensif, et il était censé réfréner ce tempérament ce lundi à l'Allianz Riviera. Raté. Enfin, rien de négatif là-dedans : Ruben Aguilar a inscrit le deuxième but de l'AS Monaco face à Nice en seizièmes de finale (0-2). Il a raconté ce but en plateau, lors de Soir de Coupe, aux côtés d'un Loïc Perrin qui le connaît bien.

00:04:25, il y a 34 minutes