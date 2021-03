Football

Six passes pour mettre l'OL hors de position : le but de Sochaux, inscrit par Chris Bédia

COUPE DE FRANCE - Chris Bédia et Sochaux ont marqué un joli but, sur la pelouse de l'OL samedi soir, pour revenir sur les talons des Gones (2-1). Mais les joueurs de Rudi Garcia ont réagi dans la foulée, virant en tête 3-1, lors de ce match des seizièmes de finale. Voici le but sochalien.

00:00:58, il y a 19 minutes