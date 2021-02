Où s'arrêtera l'absurde ? Privé de banc face à Lens en raison du protocole sanitaire suite à un contrôle positif au COVID malgré une contre-expertise négative, Raymond Domenech a bel et bien donné ses consignes durant la débâcle face aux Nordistes (2-4). Alors même que Waldemar Kita avait scellé l'avenir de l'ancien sélectionneur dans ses bureaux parisiens et déjà choisi son successeur en la personne d'Antoine Kombouaré ! Mais Domenech, court-circuité par des sources internes au club qui ont informé la presse, n'était pas au courant. Pas plus que ses joueurs et son staff.