Pas de cadeau de Noël en retard pour les amateurs de Chauvigny. Face au pensionnaire de National 3, seulement dangereux en début de match, l'Olympique de Marseille s'est appliqué à ne pas retomber dans ses travers en Coupe de France face aux "petits", et a livré une prestation sérieuse pour s’imposer grâce à des réalisations d’Arkadiusz Milik, Cengiz Under et Amine Harit (0-3). L’OM passe en huitième de finale, en attendant de connaître le nom de son adversaire au tirage au sort lundi soir.

Les Marseillais n’ont été bousculés que quelques minutes, mais contrairement auu dernier tour face à un autre club du 5e échelon national, Cannet Rocheville, où ils avaient concédé l’ouverture du score avant de s’imposer (4-1), ils ont évité d'être menés pour ne pas enflammer des tribunes déjà chaudes au coup d’envoi. Pour sa 600e sous le maillot olympien, Steve Mandanda n’a pas eu de grands arrêts à réaliser, et il a passé une soirée plutôt tranquille.

Milik a montré la voie

Mais tout de même un peu agitée en première période alors que, sur quelques passes non maîtrisées des joueurs de Jorge Sampaoli au milieu de terrain, les Chauvinois ont réussi à se projeter jusque dans sa surface, se procurant, en vain, quelques situations de but (6e, 8e, 19e). Mais des erreurs, les coéquipiers de Dimitri Payet en ont fait peu lors de ce 16e de finale. Et ils ont progressivement réussi à asphyxier des amateurs de plus en plus éreintés.

