Bergerac - Saint-Etienne : Le plus dur était fait et pourtant Escarpit a raté l'immanquable : le presque but du 2-0

COUPE DE FRANCE - Romain Escarpit a manqué le but du break pour Bergerac en ratant un face à face devant Bernardoni, dimanche, en 8es de finale de la Coupe de France. Le numéro 18 avait fait le plus dur en dribblant le gardien mais il s'est emmêlé les pinceaux ensuite. Suivez l'intégralité de la Coupe de France sur Eurosport 2 et Eurosport.fr

00:00:56, il y a 28 minutes