Football

Coupe de France, 16e de finale - Inspiration géniale de Verratti, pour un pétard signé Mbappé : le chef d'oeuvre du PSG

COUPE DE FRANCE - Qui d'autre que Kylian Mbappé pouvait marquer ce but ? A la 71e minute du 16e de finale entre Vannes et le Paris Saint-Germain, l'attaquant international français a marqué un chef d'oeuvre. Tout est parti de Marco Verratti qui a récupéré un ballon en taclant avant de servir Xavi Simons avec un rateau. Le milieu de terrain a ensuite servi Mbappé qui a envoyé un pétard dans le but.

00:01:09, il y a une heure