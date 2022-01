Football

Coupe de France, 16e de finale : l'arbitre n'a pas vu le but valide de Vannes contre le PSG

COUPE DE FRANCE - Vannes peut nourrir beaucoup de regrets. A la 90e minute du 16e de finale entre le VOC et le Paris Saint-Germain, le club breton a pensé marquer un but pour l'honneur, avec Jordan Henry, mais monsieur Stinat, l'arbitre de la rencontre n'a pas vu que le ballon était entré dans le but gardé par Gianluigi Donnarumma. Revivez cette séquence.

00:00:36, il y a une heure