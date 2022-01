Football

Coupe de France, 16e de finale - Une course de 40 mètres, pour un but chanceux : Le dragster Mbappé a encore frappé

COUPE DE FRANCE - Maladroit et peu en vue depuis le coupe d'envoi du 16e de finale entre Vannes et le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a finir par faire mouche lors de cette rencontre jouée au stade de la Rabine. Lancé en profondeur à la 59e minute, le buteur parisien a avalé tout le camp de Vannes à la course, avant de tromper Pétrel avec une frappe déviée.

00:00:49, il y a 13 minutes