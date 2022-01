Pour une surprise, c'en est une belle. Nancy, bon dernier de Ligue 2, vit une saison bien difficile, mais le club lorrain a trouvé un sacré rayon de soleil dimanche à travers la Coupe de France. L'ASNL a fait chuter un des ténors de Ligue 1, le Stade rennais. Les Bretons ont pourtant dominé les débats et mené au score avant de se faire rejoindre. La séance de tirs au but a été fatale aux hommes de Bruno Genesio, qui ont buté à trois reprises sur le gardien nancéien, Baptiste Valette.

Avec un peu de recul, les Rennais se demanderont comment ils ont réussi à ne pas se mettre à l'abri d'un tel dénouement. La faute, en grande partie, à leur manque d'efficacité, notamment celui de Serhou Guirassy, très malheureux ce dimanche. L'attaquant aurait pu inscrire deux, trois ou quatre buts sans trop de souci dans ce 16e de finale, mais il a échoué dans tout ce qu'il a entrepris. Un penalty manqué puis un incroyable loupé en première période, un poteau en début de second acte et une ou deux autres situations non converties.

Ad

Un contrôle splendide... puis le trou noir : l'incroyable raté de Guirassy à bout portant

Coupe de France Brest - Bordeaux : Le résumé IL Y A 33 MINUTES

Valette décisif, plutôt trois fois qu'une

Malgré tout, Rennes pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score logiquement juste avant l'heure de jeu par l'intermédiaire de Jérémy Doku (1-0, 58e), mais Mickaël Biron a égalisé pour les Lorrains vingt minutes plus tard (1-1, 78e). Puisqu'il n'y a plus de prolongation, c'est donc directement aux tirs au but que le sort de ce match s'est joué. Et ce qui pendait au nez des Bretons leur a claqué au visage.

Ils ont raté une, puis deux, puis trois tentatives, toutes stoppées par Baptiste Valette. Le gardien de but de Nancy aura été l'homme décisif dans cette séance. Nancy a joué à se faire peur en manquant également deux tirs au but, dont un totalement caviardé par Elliot Simões, mais le troisième échec des pensionnaires de Ligue 1 a été celui de trop. Shaquil Delos a fini par libérer le public de Marcel-Picot, rarement à pareille fête cette saison...

Coupe de France Montpellier sort vainqueur du choc face à Strasbourg, Bastia élimine Clermont IL Y A 37 MINUTES