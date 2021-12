Dinan-Léhon (N3) - Brest : 0-0, 12-13 TAB

Le derby breton s'est décidé au bout du bout du suspense. Dans la chaude ambiance de Saint-Brieuc, ce sont Jean-Kévin Duverne et les Brestois qui ont eu le dernier mot. Réduits à dix après l'expulsion de Touré (32e), les Dinannais se sont pourtant battus comme des lions face aux pensionnaires de l'élite. Ils ont ensuite tenu la dragée haute aux joueurs du SB29 durant une séance de tirs au buts aussi interminable qu'improbable, durant laquelle les deux gardiens, notamment, ont raté leur tentative. Brest a eu chaud, très chaud.

Bordeaux (L1) - Jumeaux de Mzouasia (R1) : 10-0

Les Girondins n'ont pas fait de détail face aux amateurs venus de Mayotte. Largements supérieurs et concernés malgré une équipe remaniée, les hommes de Vladimir Petkovic ont ouvert le score au bout de 10 minutes grâce à Medioub, puis ce fut l'avalanche. Mbaye Niang a fêté ses 27 ans en s'offrant un quadruplé (28e, 45e+1, 53e et 65e), Timothée Pembélé a signé un doublé (50e et 62e). Javairo Dilrosun (59e), Issouf Sissokho (70e) et Josh Maja (77e) ont également marqué face aux joueurs d'Ali Djamladine, qui repartent les valises pleines de buts mais aussi de beaux souvenirs.

Cholet (N1) - Nice (L1) : 0-1

Les Aiglons n’ont pas été impériaux mais leur sérieux a été récompensé. Face à Cholet, les hommes de Christophe Galtier ont galéré face à des Choletais courageux mais trop imprécis dans le dernier geste. C’est finalement Andy Delort, sur une tête dans la surface adverse, qui a fait la différence (0-1, 63e). Qualifiés non sans quelques frayeurs, les Niçois verront les 16es de finale.

Montauban (R2) - La Roche VF (N3) : 1-2

Ils ont touché le rêve du bout des doigts. Devant au score jusqu’à la 89e minute, Montauban, l’un des Petits Poucets de ces 32es de finale, a finalement craqué face à la Roche-sur-Yon (N3). En l’espace de quatre minutes, la Roche a renversé la vapeur pour se qualifier au bout du temps additionnel (1-2, 93e).

Chauvigny (N3) - Chartres (N2) : 2-1

Fin de l'aventure pour la bande à Jean-Pierre Papin. A Châtellerault, les Chartrains ont subi la loi des Chauvinois, qui ont marqué peu avant la pause par Ayadi (44e) puis peu après par Nsiete Zasamba (49e). La réduction du score de Hemia (77e) a été vaine et ce sont les hommes de Stéphane Malloyer qui poursuivent leur route.

