Linas-Montlhéry (N3) - Angers : 2-0

L’exploit de ce dimanche après-midi est assurément à mettre au profit de Linas-Montlhéry, dominateur d’une pâle équipe d’Angers. Un déficit criant d’intensité a précipité la chute des Angevins, bien aidés par un doublé du héros du soir, l’attaquant Pascal Leno (9e, 24e). Le club francilien, impérial sur la pelouse zébrée du Stade Paul-Desgouillons, s’est offert une première qualification historique pour les 16es de finale de la plus vieille compétition nationale. Une célébration que suivra de loin Paul Bernardoni, ancien pensionnaire du club entraîné par Stéphane Cabrelli entre ses 14 et 15 ans et en grande difficulté ce dimanche.

Andrézieux-Bouthéon (N2) - Montpellier : 0-1

Habitué à jouer de mauvais tours aux pensionnaires de Ligue 1 - on se rappelle encore de l’exploit réalisé face à l’OM en 2019 au même stade de la compétition -, Andrézieux a pris la rencontre par le bon bout. De la rigueur en défense et de l’enthousiasme en attaque, le cocktail était parfait pour se donner toutes les chances de se qualifier. Sauf que le réalisme a péché, et dans les grandes largeurs. Les Ligériens, malgré deux exploits individuels de Mathieu (42e, 62e), ont donné le bâton pour se faire battre. Dans un Stade de l’Envol surchauffé, c’est Teji Savanier qui s’est chargé de refroidir l’assistance d’un pénalty imparable (68e) accordé suite à un accrochage dans la surface entre Nyemeck et Ferri, trouvé sur un long ballon en contre. L'efficacité des pros.

Reims Sainte-Anne (R1) - Reims : 0-1

Il fallait vraiment le savoir pour noter une différence de cinq divisions entre les deux formations champenoises. Le derby, certes outrageusement dominé territorialement par les pensionnaires de Ligue 1 (59% de possession), a été franchement disputé. La preuve, il fallait voir le soulagement d’un Oscar Garcia libéré par l’ouverture du score du jeune Martin Adeline (18 ans), buteur pour sa première apparition chez les professionnels (89e). Fin du rêve pour Reims Sainte-Anne, qui a beaucoup subi en dépit de quelques incursions dans la surface stadiste en fin de rencontre.

