Le Petit Poucet francilien poursuit son parcours en Coupe de France. Les amateurs de Versailles sont allés faire tomber Toulouse, samedi au Stadium en 8e de finale (0-1). Un but de Kapitbafan Djoco a suffi à faire le bonheur des visiteurs de National 2 qui ont longtemps joué à 11 contre 10. Dans le même temps, Amiens a disposé de Nancy en s'imposant en Lorraine dans un duel entre équipes de Ligue 2 (0-2).

Toulouse - Versailles : 0-1

Disputé au Stadium car le stade de Versailles n'était pas homologué, ce 8e de finale a vite connu un premier tournant avec l'expulsion du milieu de terrain toulousain Steve Mvoué pour une vilaine faute sur le meneur de jeu adverse Diego Michel (21e). Déjà prudents malgré une première belle occasion loupée par leur avant-centre Christopher Ibayi (4e), les pensionnaires de National 2 ont pu plus facilement contenir des Toulousains maîtres du ballon mais inoffensifs.

Djoco surgit au 1er poteau pour envoyer Versailles en quarts : le but en vidéo

Branco van den Boomen s'est démené, mais a aussi bien illustré la maladresse des dix Violets malgré les nombreux changements à vocation offensive de leur coach Philippe Montanier (8 tirs pour 1 seul cadré au total). Les Versaillais, eux, ont pu attendre le dernier quart d'heure pour ouvrir le score sur un contre superbement parti de leur camp et que Djoco a conclu au premier poteau sur un centre venu de la droite signé Kévin Pham Ba (0-1, 79e). Si Melvyn Vieira a été expulsé à son tour dans une fin match haletante (90e+3), les hommes de Youssef Chibhi ont tenu jusqu'au bout et verront les quarts de finale pour la première fois.

Djoco : "Il y a de la joie, c'est la récompense de tout un groupe"

Nancy - Amiens : 0-2

Le réalisme a également fait la différence sur la pelouse du stade Marcel-Picot. Les Nancéiens ont pris les choses en mains devant leurs supporters mais cruellement manqué de précision dans la surface picarde. Les Amiénois les ont punis sur leur première occasion, quand le piston droit Iron Gomis a trouvé Arnaud Lusamba devant les six mètres lorrains pour une reprise facile qui a fini au fond des filets de Nathan Trott (15e).

Lusamba ouvre le score pour Amiens : le but en vidéo

Formé à l'ASNL, Lusamba n'a pas voulu fêter son premier but en Coupe de France cette saison. Il a pourtant encore fait craquer sa défense en servant idéalement Tolu Arokodare pour le but du break en fin de première période (38e). L'attaquant picard en est désormais à 5 réalisations dans la compétition. A la reprise, Nancy a poussé pour revenir dans le match mais la lanterne rouge de Ligue 2 est restée maladroite avec seulement 3 tirs cadrés sur 16 au final. Les joueurs du nouveau coach Albert Cartier ne pourront plus compter sur la Coupe pour s'offrir un peu d'air dans une saison très compliquée.

Arokodare double la mise pour Amiens : le but en vidéo

