Ici, c'est... fini. Le Paris Saint-Germain, éliminé par l'OGC Nice au bout de la nuit (0-0, 5-6 t.a.b.) ce lundi au Parc des Princes, ne remportera pas une troisième Coupe de France de suite. Une déception, forcément, pour un club qui espère toujours tout rafler, notamment en France. Pas cette fois. Certes déçu par l'épilogue de la soirée, Mauricio Pochettino n'a toutefois pas semblé abattu.

"Les tirs au buts, c'est la loterie, a-t-il réagi à notre micro. Vous pouvez gagner, vous pouvez perdre... Tout est possible. Nous sommes bien évidemment déçus. C'est dommage, nous n'avons pas été assez réalistes devant le but durant le match. Nice est une équipe qui joue assez bas et bien en bloc, c'est difficile d'avoir des occasions. C'était mieux en deuxième période, mais pas assez pour gagner." Interrogé dans la foulée sur sa décision de ne pas titulariser Kylian Mbappé, l'entraîneur parisien a expliqué que cette décision avait "été prise en accord avec le département médical et le joueur", et que ce "n'était pas la peine de le faire jouer 90 minutes". L'international français est ainsi entré en deuxième période, mais sans jamais trouver la faille.

Mbappé "a souffert d'une gêne lors des derniers entraînements. Le conseil médical a été qu'il ne débute pas, et qu'il joue une trentaine de minutes", a ajouté Pochettino en conférence de presse après la rencontre. "Kyky" s'était blessé à l'adducteur gauche il y a une dizaine de jours, mais il avait été rétabli pour jouer contre Reims le 23 janvier en Ligue 1 (4-0).

On retiendra le bon match ce soir

"Il faut continuer continuer sur cette voie, a quant à lui réagi Marco Verratti. Les tirs au but, c'est la loterie. C'est comme ça. On doit continuer à travailler et ne pas baisser la tête. Il reste des matches très importants et il faut continuer..." "On a fait un bon match, on était concerné, a estimé le capitaine parisien Presnel Kimpembé au micro de France 3. On s’est procuré des occasions. On n’a pas su mettre le but qu’il fallait. Bien sûr que c’est une déception. On veut tout gagner et être en course dans toutes les compétitions. Malheureusement ce soir on se fait éliminer aux tirs au but. On retiendra le bon match ce soir."

Avant le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid, le 15 février prochain, le PSG va devoir gérer au mieux ses prochains matches de Ligue 1. Pas vraiment les plus évidents : un déplacement à Lille, dimanche (21h), avant de recevoir le Stade Rennais le week-end prochain. Pour la Coupe de France, le rideau est tombé ce lundi soir. Sans triomphe et sans gloire.

