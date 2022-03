Bonjour Maël. Vous êtes capitaine d'une équipe demi-finaliste de Coupe de France (contre Nice mardi soir à 21h, en direct sur Eurosport 2) à seulement 22 ans. Comment vous sentez-vous ?

Maël Durand de Gevigney (M.D.G) : Honnêtement, c'est avant tout une très grosse fierté de jouer dans une équipe comme ça, avec des joueurs de très bon niveau, qui ont de l'expérience. En être le capitaine c'est une reconnaissance de mon travail, et du respect qu'on a pour moi. Ça me donne encore plus envie de me battre pour eux.

Comment votre équipe gère cet intérêt médiatique soudain qui doit vous changer de la vie de tous les jours ?

M.D.G : On ne sent pas vraiment qu'on va jouer une demi-finale de Coupe de France. On reste le même groupe, qui rigole tout le temps ensemble, qui passe des bons moments et qui "kiffe". On rigole même encore plus maintenant avec certaines interviews ! On a pas mal d'insouciance, c'est ce qui fait notre force.

Les joueurs du FC Versailles célèbrent avec joie leur qualification en demi-finale de la Coupe de France Crédit: Getty Images

Comment vous savez que vous ne "réalisez pas encore" ?

M.D.G : On va jouer une demi-finale devant 30 000 personnes face à une des meilleures équipes de France, et là je suis tranquillement dans mon canapé, je n'ai pas du tout la tête à ça alors que c'est un événement incroyable ! Mais je ne m'en inquiète pas, je préfère ne pas me mettre trop tôt dedans pour être finalement dépassé pendant la rencontre. Je sais que là je suis tranquille, et que le jour du match je serai déterminé.

Justement, vous jouerez cette demi-finale à l'extérieur (à l'Allianz Riviera de Nice), on avoue qu'on n'a pas totalement compris pourquoi. Est-ce que ça vous embête de jouer à l'autre bout de la France ?

M.D.G : Au début, on avait beaucoup de frustration parce que ça fait déjà quelques tours qu'on joue à l'extérieur. En plus, on a été sollicité par tous nos proches, tous nos potes, tous les gens d'Ile-de-France qui nous connaissent, pour pouvoir jouer devant eux et leur faire plaisir aussi. Mais il faut se dire qu'on va quand même jouer dans un des plus beaux stades de France, devant énormément de monde, et d'un point de vue personnel, ça me fait très plaisir d'aller jouer à Nice. Pour le club, c'est davantage financièrement que ça posait problème de recevoir.

Vous avez souvent gagné d'un seul but d'écart, ou aux tirs au but dans cette Coupe… On pourrait presque croire que vous aimez ce genre de scénarios ?

M.D.G : Si on les aime je ne sais pas, mais c'est vrai qu'à chaque fois on joue des matches à tension, et c'est ce qui rend le parcours encore plus beau. On est d'autant plus heureux de gagner ces matches à chaque fois.

L'an dernier, il y avait un autre club amateur en demi-finale de la Coupe de France (GFA Rumilly-Vallières). Est-ce que leur parcours peut vous aider à l'approche de ce match ?

M.D.G : Forcément, on s'inspire un peu de leur parcours. On a d'ailleurs leur gardien de l'année dernière dans notre groupe cette saison ! Il nous transmet son expérience de la compétition. Il faut se servir de ce qui s'est passé pour eux l'an dernier ( défaite 5-1 contre Monaco en demie , ndlr), comprendre que face à une très grosse équipe il n'y a pas le droit à l'erreur, et qu'il faudra être encore plus concentrés qu'à l'accoutumée.

Qu'est-ce que ça vous fait d'être un peu la "mascotte" de la Coupe de France cette année ?

M.D.G : Ça nous tenait à cœur ! On voulait clairement être les derniers "petits" en lice, c'est pour ça que contre Bergerac c'était un peu chaud . Si on avait perdu à ce stade là, ça aurait un peu tout gâché d'avoir un club amateur plus loin que nous dans la compétition. Et les blagues sur Versailles, ça nous fait plus rire qu'autre chose. On se marre bien en lisant tout !

La joie de Maël Durand de Gevigney (deuxième à gauche) et de ses partenaires lors de la séance de tirs au but contre Begerac en demi-finale de la coupe de France Crédit: Getty Images

Votre président est apparu très confiant avant ce match. Est-ce que c'est pareil pour vous, ou bien y a-t-il un peu plus d'appréhension ?

M.D.G : Évidemment, on s'attend à un match hyper difficile ! Nice a sorti le PSG et Marseille, ils ont des très bons résultats en Ligue 1, donc forcément on aura un très gros match à faire. Mais on est confiants, on sait qu'on est capable de faire une grosse performance, solide et solidaire comme on a fait contre Toulouse (victoire 1-0 en 8e de finale, ndlr). De toute façon, on est annoncé perdants, donc pas de pression !

Vous n'êtes quand même plus qu'à un seul match de la finale. Est-ce que vous vous imaginez déjà jouer au Stade de France ?

M.D.G : Il y a quelques tours j'aurais dit que non, mais là on est en demi-finale, on n'est plus qu'à un palier d'être au Stade de France en finale de cette Coupe, donc forcément on s'imagine jouer là-bas ! Mais ça voudra déjà dire qu'on aura réalisé quelque chose d'immense pour y arriver. Avec la finale de la Ligue des champions juste après (28 mai, ndlr) sur la même pelouse, ce serait encore plus incroyable.

En tant que joueur originaire d'Ile-de-France, vous auriez préféré jouer ce match contre le PSG ?

M.D.G : Honnêtement, oui, j'aurais préféré jouer les Parisiens ! Mais bon, si Nice les ont sortis c'est qu'il y aura une belle équipe en face quand même !

Comment on sort une telle équipe de Ligue 1 quand on s'appelle Versailles et qu'on vient de National 2 ?

M.D.G : Honnêtement si j'avais la réponse, je la donnerais directement ! On sait que tout le monde devra être à 200%, très concentrés et très solidaires. Il faudra être opportuniste aussi bien sûr. Mais notre coach nous a dit qu'ils avaient quelques failles, ils ont perdu plusieurs fois à domicile cette saison. En plus, ils ont un match contre Paris le week-end prochain, donc peut-être qu'ils vont nous négliger un peu. On prendra tout ce qu'il y a à prendre !

Nice a des attaquants de grande qualité (Delort, Gouiri, Kluivert, Dolberg…). Comment votre défense va les contenir ?

M.D.G : Pour l'instant on n'a pas de "plan anti-Niçois". On sait qu'individuellement et collectivement ils sont très forts. Il faudra qu'on arrive à bien communiquer pour les contenir, ne pas leur laisser d'espaces, ne pas les laisser prendre de la vitesse, notamment Kluivert et Gouiri. Mais ce sont des très grands attaquants, et on est capable de se préparer face à eux en nous attendant à ce qu'il joue d'une certaine manière, pour qu'au final le jour J ils jouent complètement différemment…

Quel joueur de Nice vous impressionne le plus ?

M.D.G : Ça aurait été un honneur de jouer face à Dante (suspendu pour la rencontre, ndlr), quand on voit la carrière qu'il a eue, les matches de Coupe du monde et de Ligue des champions qu'il a joués, son palmarès… Comme défenseur central c'est un exemple, surtout à son âge avec les performances qu'il réalise. Mais bon, l'échange de maillots sera pour une prochaine fois !

Vous êtes aussi leader de votre groupe de National 2 cette année. Avec la demie de Coupe de France en prime, c'est la saison rêvée pour vous ?

M.D.G : Honnêtement, c'est incroyable ce qu'on réalise cette saison ! Quand on s'est tous rencontrés en juillet, ce n'était pas hyper simple parce qu'on était un groupe un peu nouveau. Et là de voir qu'on a réussi de tels résultats et que tout le monde continue de bien s'entendre, ça fait énormément plaisir. Mais la saison n'est pas encore finie, ça serait dommage de s'arrêter si près dans les deux compétitions. On veut aller au bout partout, surtout en championnat qui reste l'objectif principal.

Les joueurs du FC Versailles 78 (Coupe de France) Crédit: Getty Images

Donc à choisir, vous préféreriez gagner la Coupe de France et ne pas monter, ou monter mais vous arrêter là en Coupe ?

M.D.G : C'est pas simple comme question… (rires) Pour le club, ça serait mieux de monter en National c'est sûr, c'est mieux sur la durée. Une Coupe de France, il y en aura une autre l'année prochaine !

On sent que c'est le discours du club plus que le vôtre…

M.D.G : Bah ouais, je suis obligé ! (rires)

Est-ce que personnellement, vous avez des objectifs plus élevés à moyen terme ?

M.D.G : Moi, je ne me cache pas, j'ai toujours eu l'ambition de jouer au plus haut niveau depuis que je suis tout jeune. Avec une saison comme ça c'est sûr que ça attire l'attention : il y a plus de lumière sur le club et sur moi, ça fait plaisir ! Ça me donne encore plus envie de jouer au plus haut niveau.

Avez-vous un message à faire passer à vos supporters ?

M.D.G : On a des proches et des bénévoles du club qui nous ont dit qu'ils allaient venir. Franchement, ils sont déterminés, ça fait plaisir ! Pour les autres, on les remercie pour tout le soutien évidemment, on sait qu'ils seront derrière leur télé pour nous encourager. On est désolé de ne pas pouvoir jouer devant eux, mais j'espère qu'on gagnera et qu'on fêtera ça tous ensemble au Stade de France !

