Football

Coupe de France - Bergerac pousse pour égaliser contre Versailles

Coupe de France - Bergerac pousse pour égaliser contre Versailles. Mené depuis la 14ème minute et un but de Diarrassouuba, le club du Périgord tente de reprendre la main sur le match. Sur ce coup franc, le gardien versaillais doit s'y reprendre à deux fois pour écarter tout danger. Suivez l'intégralité de la Coupe de France sur Eurosport 2 et Eurosport.fr

00:00:25, il y a 19 heures